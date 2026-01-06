Nieuw seizoen ‘Bureau’ strijkt hoogstwaarschijnlijk neer in Groningen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Groningen wordt hoogstwaarschijnlijk het decor voor het nieuwe seizoen van de populaire Bureau-serie van programmamaker Ewout Genemans. Genemans volgt elk seizoen een ander politiekorps in Nederland.

Dinsdagmiddag deelden RTL en Genemans op hun sociale media een foto met de tekst: “In welke stad ben ik?” Op de foto is Genemans te zien voor een wit gebouw met twee ramen op de achtergrond. Het gebouw lijkt sterk op de Gardepoort naast Hotel Prinsenhof bij het Martinikerkhof. Dat er een nieuw seizoen zou komen, werd vlak voor de kerstdagen al aangekondigd. “De Bureau-serie komt volgend seizoen terug!”, schreef Genemans op zijn sociale media. “Heel binnenkort maken we bekend naar welke stad we gaan. Maar eerst nog twee afleveringen Bureau Utrecht.” Die stad lijkt nu Groningen te zijn.

Tot op heden zijn er zeven seizoenen van het reportageprogramma verschenen. Het begon in 2019, toen de programmamaker de politie van het Amsterdamse bureau Burgwallen volgde. In de daaropvolgende seizoenen liep Genemans mee met de politie in Eindhoven, Den Haag, Arnhem, Rotterdam, Maastricht en Utrecht. In de serie volgt Genemans de politie van een stad tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.