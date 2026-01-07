Nieuw seizoen ‘Bureau’ speelt inderdaad in Groningen

Foto ter illustratie (foto via Politie.nl)

Het is nu zeker dat Groningen het decor wordt voor het nieuwe seizoen van de populaire Bureau-serie van programmamaker Ewout Genemans.

Genemans volgt elk seizoen een ander politiekorps in Nederland. Dinsdagmiddag deelden RTL en Genemans op hun sociale media een foto met de tekst: “In welke stad ben ik?” Op de foto is Genemans te zien voor een wit gebouw dat sterk lijkt op de Gardepoort naast Hotel Prinsenhof bij het Martinikerkhof.

Dat er een nieuw seizoen zou komen, werd vlak voor de kerstdagen al aangekondigd. Tot op heden zijn er zeven seizoenen van het reportageprogramma verschenen. Genemans liep achtereenvolgens mee met de politie van het Amsterdamse bureau Burgwallen en vervolgens met de politie in Eindhoven, Den Haag, Arnhem, Rotterdam, Maastricht en Utrecht. In de serie volgt Genemans de politie van een stad tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.