Nieuw plan voor Gerrit Krolbrug op tafel: ‘Dit kan gewoon voor zes miljoen, misschien zelfs wat minder

Foto: Gemeente Groningen (via X)

Als de Tweede Kamer komende dinsdag instemt met de motie om alsnog met een alternatief te komen voor fietsers en voetgangers tijdens de aanleg van de nieuwe Gerrit Krolbrug, komt er een nieuw plan op tafel om zo’n oversteek aan te leggen. Een alternatief plan uit de koker van een ondernemer uit Stad moet een tijdelijke brug een stuk goedkoper gaan maken.

Het oorspronkelijk plan waar het ministerie, Rijkswaterstaat en de gemeente onderzoek naar deden, voorzag in tijdelijke hellingbanen naar de Busbaanbrug. Omdat dit plan zo’n elf miljoen euro zou gaan kosten, ging er in september een streep door dit plan. Demissionair minister Tieman haalde vooral de hoge kosten en de ‘beperkte’ tijdswinst aan. Rijkswaterstaat koppelde daarnaast de ernstig vervuilde grond onder de te bouwen hellingbanen aan het hoge kostenplaatje.

Maar een ondernemer uit het netwerk van de Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) heeft een alternatief. De Busbaanbrug wordt in dit plan slechts ‘leidend’, waardoor bussen, taxi’s en hulpdiensten geen rijbaan meer hoeven op te offeren. Ook hoeft er, zo stellen voorzitter Guus Vries van de VBNO en Chris van Malkenhorst van het Platform Gerrit Krolbrug, weinig nieuw materiaal richting het Van Starkenborghkanaal voor de oversteek.

Goedkoper, duurzamer en geen hinder op de Busbaanbrug

“De tijdelijke brug komt net los van de Busbaanbrug te liggen”, vertelt Van Malkenhorst. “De Busbaanbrug kan dus open blijven. We gebruiken de huidige fiets- en loopbruggen van de oude brug om de oversteek te maken, die uiteindelijk net iets naast de Busbaanbrug komen. Vervolgens zetten we de huidige, tijdelijke hellingbanen in om naar die overgang over het Van Starkenborghkanaal te komen, net als nu. Dat is een goedkopere constructie.”

Een stuk goedkoper betekent in dit geval: geen elf miljoen euro, maar slechts de zes miljoen euro die in eerste instantie voor de tijdelijke oversteek was begroot door de minister. “Misschien zelfs nog wel iets minder”, stelt Vries. “Zolang we gebruik kunnen maken van de hellingbaanbrug en die verplaatsen naar het Simmerenterrein, past het binnen het budget. Met deze nieuwe tijdelijke brug zou de Busbaanbrug gewoon gebruikt kunnen worden zoals nu en hoeft er geen rijbaan te worden opgeofferd.”

‘Als jij echt iets wil, ga je kijken hoe het goedkoopst kan’

Dan rijst wel de vraag: hoe kan het dat Rijkswaterstaat en het ministerie denken elf miljoen nodig te hebben voor een tijdelijke oversteek, terwijl het nieuwe plan slechts zes miljoen euro kost? Vries weet het antwoord wel als ondernemer: “Als jij echt iets wil, ga je kijken hoe het goedkoopst kan. Dat doe je thuis ook als je iets wil. Kijk je daar niet naar, dan krijg je alleen duurkoop en doe je het niet. En wij weten ook wel: Rijkswaterstaat heeft eigenlijk geen zin in een tijdelijke brug. Die zegt gewoon: als de minister het niet voor zoveel wil bekostigen, dan doen wij het niet. Althans, zo ervaren wij het op dit moment.”

Volgens Vries zat het ‘nieuwe’ plan eigenlijk al ergens in de koker van het VBNO in de afgelopen jaren. “Maar op dat moment lieten de ontwikkelingen rond de Gerrit Krolbrug dat niet toe. Pas toen minister Tieman afgelopen dinsdag zei dat er toch gezocht kan worden naar een oplossing, kwam er wat ruimte en hebben we dit plan van ons lid aangedragen. Deze ondernemer heeft echt op ieder detailniveau naar de situatie gekeken en dit plan klopt honderd procent.”

Na overleg tussen de genoemde ondernemer en Van Malkenhorst komt ook het Platform Gerrit Krolbrug tot die conclusie: “Leden van de Vereniging Bedrijven Noord-Oost hebben dit uitgewerkt. Deze optie is eerder al aangedragen, maar toen werd gezegd dat er geen geld meer was. Als we vorig jaar meer druk hadden gezet, had het er misschien anders uitgezien.”

Enthousiasme van alle kanten, maar eerst duimen draaien

Het plan is volgens Vries en Van Malkenhorst nog niet zo ver gevorderd dat er bouwtekeningen richting Rijkswaterstaat gaan. Maar zowel vanuit de ondernemersvereniging als de actiegroep van omwonenden en gebruikers klinkt enthousiasme. Beide organisaties doen daarom opnieuw een dringend beroep op de Tweede Kamer om dinsdag voor de motie van Habtamu de Hoop te stemmen. Daarin vraagt De Hoop demissionair minister Tieman om alsnog een tijdelijke oversteek bij de Gerrit Krolbrug te garanderen tijdens de vervanging van de aangevaren brug.

“Naar aanleiding van onze zorgen en het nieuwe plan heb ik met alle betrokken wethouders gebeld; ze zeggen dat ze achter ons staan”, vertelt Vries. “Maar verwijzen vooral veel naar de landelijke politiek. Daarom melden wij ons nu zelf in Den Haag en hebben we een formele brief gestuurd aan minister Tieman en de leden van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.”

Van Malkenhorst vult aan: “Vanuit de gemeenteraad hoor ik alleen maar: hier staan we honderd procent achter. Van alle kanten is er steun en dat geeft een goed gevoel na alle acties. Maar ik ben altijd van ‘eerst zien, dan geloven’. En na dinsdag moeten wij, als de motie wordt aangenomen, weer zelf aan de slag om dit plan verder uit te werken.”