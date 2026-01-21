Nieuw pand RTV Noord officieel geopend

De daadwerkelijke overgang uit de Mediacentrale vond al in juni plaats, maar woensdag was het officieel zover: RTV Noord is nu echt verhuisd naar Meerwold aan de Laan Corpus den Hoorn.

Tijdens een ceremonie hesen directeur Nina Nomden en commissaris van de Koning René Paas samen de Groningse vlag, aldus de omroep. Daarna werd Het Groninger volkslied gezongen. Vervolgens werden bezoekers rondgeleid door het gebouw.

De omroep zat twintig jaar in de Mediacentrale, waar de omroep in 2005 naartoe verhuisde vanuit de Prinsenhof aan het Martinikerkhof. De zoektocht naar een nieuw pand begon vanwege het aflopen van het huurcontract in de Mediacentrale. Ook bleef steeds meer plek van RTV Noord in het oude gebouw ongebruikt.

Het gebouw Meerwold, gelegen aan het Hoornsemeer, werd gekozen als nieuwe locatie vanwege onder meer de bereikbaarheid en toegankelijkheid. Het pand was bij de start niet instapklaar en moest eerst worden verbouwd. De verhuizing vergde extra werk doordat naast kantoorinrichting ook een televisie- en radiostudio moesten worden verplaatst. In het nieuwe pand beschikt RTV Noord onder meer over een radiostudio bij de ingang, een podcaststudio en een kantine.