Netjes rijden loont in Lewenborg: spaarpot-snelheidsmeter haalt vijfduizend euro voor veilige rotonde

Foto: Safety-safe

Wethouder Philip Broeksma (Verkeer en Vervoer) overhandigde afgelopen donderdag een cheque ter waarde van ruim vijfduizend euro aan bewoners van Lewenborg. Het bedrag werd opgehaald met behulp van de Safety-safe, een snelheidsmeter die goed rijgedrag beloont. De opbrengst wordt ingezet voor het veiliger maken van de rotonde tussen de Lichtboei en de Bakboordswal.

De Safety-safe hing van eind november tot half december aan de Vaargeul. Bestuurders die zich aan de maximumsnelheid hielden, spaarden gezamenlijk geld in een digitale spaarpot. Volgens de organisatie achter de Safety-safe werd er door de aanwezigheid van de speciale snelheidsmeter minder hard gereden dan normaal op de Vaargeul.

Met het geld wordt de rotonde tussen de Bakboordswal en de Lichtboei veiliger gemaakt, een plek met veel verkeer waar volgens de bewoners extra veiligheid welkom is. Hoe het geld wordt ingezet, is nog niet bekend.

De inzet van de Safety-safe in Groningen is niet nieuw. Het apparaat werd al gebruikt in andere wijken in Stad. Zo spaarde het apparaat drie jaar geleden nog zesduizend euro bij elkaar voor een nieuwe speeltuin aan de De Savornin Lohmanlaan in Helpman.