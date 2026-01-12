Neem een kijkje achter de schermen bij het UMCG: met je koptelefoon door het ziekenhuis

Foto via Instagram Verpleegkunde UMCG (@verpleegkundeumcg)

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is van 25 februari tot en met 22 maart de locatie van een bijzondere audiovisuele tentoonstelling: Adrenaline. Tijdens deze tour wordt je meegenomen door het Groningse ziekenhuis terwijl je luistert naar verhalen van artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.



De tour neemt je mee naar ruimtes die normaal verborgen blijven, zoals de bestuurskamer en de operatiekamer. Terwijl je door het ziekenhuis wandelt, praat het ziekenhuis als het ware tegen je door de koptelefoon: de witte muren, de CT-scan en een verlaten koffiekop vertellen de verhalen. Die verhalen belichten de verschillende kanten van de zorg: de patiënten, beleidsmakers en zorgprofessionals.

Adrenaline is een tour van Peergroup en is ontstaan uit het pilotproject van Arts in Health Netherlands en het UMCG, waar vijf kunstenaars werkten op verschillende afdelingen om te onderzoeken hoe kunst het welzijn van patiënten en medewerkers kon versterken.

De tour duurt zo’n negentig minuten. Je doorloopt de audio-ervaring alleen. Kijk voor meer informatie en tickets op de website van Peergroep.