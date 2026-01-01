Natte sneeuw, kou en gladheid tijdens de eerste dagen van 2026

Foto: Joris van Tweel

Het jaar 2026 begint winters met natte sneeuw, lage temperaturen en gladheid, dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

Vrijdagochtend vallen er buien met kans op natte sneeuw en gladheid. Later op de dag klaart het op en neemt de buiïgheid af. Het wordt 2 of 3 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind, windkracht 4 tot 5. In de avond en nacht oplevende buienactiviteit met sneeuw en minima rond het vriespunt. Het kan dan erg glad op de weg zijn.

Zaterdag is er geregeld zon en valt er een enkele (natte) sneeuwbui. Het wordt 2 graden bij een matige noordwestenwind, kracht 3. In de nacht opklaringen gevolgd door sneeuwbuien en minima tussen -2 en -5 graden.

Zondag is er af en toe zon maar nog altijd kans op een (natte) sneeuwbui. het wordt 2 graden bij vrij rustig weer. In de nacht minima rond -3 graden.

Maandag is het rustig en droog. Met regelmatig zon schommelt de temperatuur rond het vriespunt en in de nacht vriest het licht tot matig, -3 tot -5 graden.

Na het weekend volgt de aanval van zachte oceaanlucht maar of die ook gaat slagen is maar de vraag. De sneeuwkansen lijken af te nemen maar de kou laat zich niet zomaar verdrijven en zou zich zelfs in de loop van de week kunnen verscherpen.

