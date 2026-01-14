Nationale voorleesdagen volgende week van start

Foto: Mirre van de Klok

De Nationale Voorleesdagen komen er weer aan. Van woensdag 21 januari t/m zondag 1 februari vindt in de forumbibliotheken het grote boekenfeest plaats voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

Met voorlezen begint een leven lang leesplezier en daarom pakt de bibliotheek vorige week uit met burgemeester Roelien Kamminga, illustrator Mies van Hout, Theater Pannenkoek, een speurtocht en een Silent Disco Theatervoorstelling.

De Nationale Voorleesdagen staan niet op zichzelf. Het is de bedoeling dat mensen het voorlezen thuis voortzetten. Daarom ontvangen nieuwe leden een voorleesknuffel.

De Voorleesdagen trappen af met het Nationale Voorleesontbijt in alle Forumbibliotheken. Woensdag 22 januari vanaf 9.30 uur staat het ontbijt klaar en leest onder meer de burgemeester voor. uit Kleine Aap, het Prentenboek van het jaar, en uit de Prentenboek Top 10: de beste prentenboeken van dit jaar.

De rest van het programma is te vinden op de website forum.nl/voorleesdagen.