Nadja Siersema-Orsel moet Karin Dekker gaan opvolgen als GroenLinks-gedeputeerde

Foto: Provincie Groningen

GroenLinks in Groningen heeft Nadja Siersema-Orsel voorgedragen als beoogde opvolger van Karin Dekker binnen het provinciebestuur van Groningen.

Dekker stapte eind november op als gedeputeerde, omdat haar manier van besturen0 (volgens Dekker zelf) niet goed aansloot bij de GroenLinks-fractie. Dekker kwam onder druk te staan door meerdere fouten van de provincie in het gasdossier, wat leidde tot stevige kritiek vanuit de Provinciale Staten.

Als de Provinciale Staten akkoord gaan met de voordracht van Siersema, krijgt ze waterbeheer, klimaatadaptatie, milieu en financiën in haar portefuille. Siersema zit sinds 2019 namens GroenLinks in de Provinciale Staten. Sinds 2023 is ze de fractievoorzitter van GroenLinks. Naast haar politieke werk is Siersema leerkracht in het speciaal basisonderwijs in haar woonplaats Stadskanaal.

Met het vertrek van Siersema uit de Statenfractie wordt Bas de Boer de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks.