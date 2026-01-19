Nachtclub OOST keert terug met tijdelijke locatie in Grand Theatre

Het Grand Theater is vanaf eind deze maand de tijdelijke thuisbasis van nachtclub OOST. Dat maakte de nachtclub eerder deze maand bekend. Daarmee keert de populaire nachtclub terug, nadat OOST in juli vorig jaar afscheid nam van het pand aan de Oosterstraat.

In het monumentale theaterpand gaat OOST eens in de twee maanden clubnachten organiseren. Volgens de organisatie zijn alle kaarten voor de eerste editie op 31 januari al volledig uitverkocht.

OOST is nog steeds op zoek naar een vaste locatie, vertelt programmeur Kos van Erp aan 3voor12. Volgens Van Erp gaat de zoektocht, in samenspraak met de gemeente, niet zo snel als gehoopt. Van Erp laat wel weten dat het Grand Theater, als tijdelijke plek, goed past bij OOST en binnen het clublandschap van Stad.