Na week vol sneeuw duikt Groningen de vrieskist in: ‘Waarschijnlijk de koudste nacht van deze winter’

Het ene winterextreem is op de drempel van het weekend nog maar amper voorbij of het volgende dient zich al weer aan: vorst. Die is tijdens het komende weekeinde overdag licht tot matig, maar in de de nacht van zaterdag op zondag allerminst: het zou wel eens de koudste van deze winter kunnen worden.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag begint met een laatste sneeuwvlok. Verder blijft het droog en klaart het zo nu en dan op. Het blijft de hele dag 4 graden vriezen bij een matige oostenwind.

Zeer strenge nachtvorst

In de nacht naar zondag volgt, bij helder en rustig weer, strenge tot zeer strenge vorst. Met minima tussen -12 en -15 graden wordt het waarschijnlijk de koudste nacht van deze winter.

Er zijn zondag overdag perioden met zon, met in de middag wat hoge wolken. Het vriest de hele dag 3 tot 5 graden, bij een matige zuidoostenwind.

Kans op ‘extreme gladheid’

In de nacht naar maandag volgt een dooiaanval. Sneeuw wordt gevolgd door regen en kans op ijzel. Eerst vriest het nog 3 tot 5 graden, maar in de loop van de nacht loopt het kwik op tot rond het vriespunt. Maandagochtend begint daardoor mogelijk met extreme gladheid door de neerslag, in combinatie met een bevroren ondergrond.

Uiteindelijk loopt de temperatuur later maandag op naar 2 of 3 graden. De dooi zet begin volgende week door. Dinsdag en woensdag wordt het 6 tot 8 graden en valt er af en toe regen.