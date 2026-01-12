Na een week staat Groningen eindelijk weer op ‘code groen’ bij het KNMI

Foto: Joris van Tweel

Na een week met winterse omstandigheden heeft het KNMI om 15.00 uur de laatste weerswaarschuwing voor Groningen ingetrokken. Nu de sneeuw is ingeruild voor regen en het niet meer vriest, zijn gevaarlijke rijomstandigheden door het weer voorbij. Rijkswaterstaat is daar blij mee.

“De afgelopen dagen zagen we dat veel weggebruikers zich aanpasten aan de omstandigheden en onze adviezen opvolgden”, laat het uitvoerende agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maandagmiddag weten. “Door het opvolgen van onze adviezen konden de gladheidsbestrijders hun werk beter doen en bereikten weggebruikers die vanwege (werk)verplichtingen toch de weg op moestenhun bestemming soepeler.”

Wat Rijkswaterstaat wel opviel is dat er, ondanks het lagere verkeersaanbod, op bepaalde momenten in de afgelopen week toch behoorlijke files ontstonden. Die ontstonden vooral doordat er langzaam werd gereden, aldus Rijkswaterstaat: “Als er meer verkeer de weg op was gegaan, zouden de filelengtes verder zijn toegenomen.”