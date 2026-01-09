Mirjam Koster-Wentink vanaf 1 mei aan het roer bij DUO in Stad

Foto via Ministerie van OCW

Mirjam Koster-Wentink wordt de nieuwe directeur-generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De ministerraad stemde vrijdag in met haar aanstelling per 1 mei 2026.

Koster (50) volgt Harmen Harmsma op, die de functie nu vijf jaar heeft vervuld. Koster is nu nog voorzitter van het college van bestuur van ROC Graafschap College in Doetinchem en daarvoor al enige jaren actief in onderwijsbesturen in de Achterhoek.

Nu maakt Koster dus de overstap naar Groningen: “Na acht prachtige jaren met en voor de Achterhoek en het mbo in heel Nederland is de tijd aangebroken om een nieuwe weg in te slaan. Ik vind het een voorrecht om hier samen met mijn nieuwe collega’s in Groningen en Den Haag verder vorm aan te geven en ik heb daar veel zin in.”