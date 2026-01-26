Minister sluit tijdelijk alternatief voor de Gerrit Krolbrug nog niet volledig uit

Foto: Andor Heij

Minister Robert Tieman van Infrastructuur & Waterstaat sluit een tijdelijke oplossing voor de Gerrit Krolbrug niet uit. Dat zei hij maandag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug start naar verwachting in 2027. Zodra de bouw begint, verdwijnen de tijdelijke hellingen. Fietsers en voetgangers moeten dan omrijden via de Oostersluis of de Noordzeebrug.

Een tijdelijke oversteek kost volgens het ministerie ongeveer 11 miljoen euro. Minister Tieman zegt dat geld liever te besteden aan een duurzame oplossing, maar benadrukt dat alle opties nog openliggen. Ook een pontverbinding wordt nog bekeken als optie. De pontverbinding kan er alleen komen als dat geen grote problemen oplevert voor het vaarverkeer en een redelijke oplossing biedt voor het probleem voor een grote groep mensen. De minister geeft tevens aan in gesprek te gaan met de regio, over mogelijke oplossingen.

Er wordt op 3 februari gestemd over de motie, die werd ingediend door Habtamu de Hoop van GroenLinks-PvdA. Minister Tieman geeft de Kamer wel mee dat, als er voor de motie wordt gestemd, hij op zoek moet naar geld om dit te kunnen bekostigen.