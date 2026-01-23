Minister houdt voet bij stuk: geen tijdelijke oversteek bij Gerrit Krolbrug

Foto: oogtv

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijft bij het besluit om geen tijdelijke vervangende verbinding aan te leggen tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Dat staat in een brief van de minister aan de gemeenteraad, als reactie op zorgen vanuit de stad.

De gemeente Groningen had gevraagd om het besluit geen tijdelijke verbinding aan te leggen opnieuw te wegen. Dat deed het gemeentebestuur op aandringen van onder meer het Platform Gerrit Krolbrug, wat vrijdagmiddag met scholen, bedrijven en wijkverenigingen een actie houdt om juist een tijdelijke brug af te dwingen. Dat doet het platform van bewonersorganisaties, de Fietsersbond en werkgroep Toegankelijk Groningen met het oog op het MIRT-debat, dat op 26 januari in Den Haag plaatsvindt. Dan beslist de Tweede Kamer of het demissionair minister Tieman steunt in zijn voornemen.

‘Weinig tijdswinst, te moeilijk en te duur’

Tijdens de bouw van de nieuwe brug vallen de bestaande, tijdelijke hellingbanen weg. Er lagen ideeen om deze opnieuw aan te leggen over de busbaanbrug, maar dat bleek moeilijk en met tien miljoen euro aan kosten te duur voor het ministerie. Ook levert de tijdelijke verbinding volgens Rijkswaterstaat maar twee minuten tijdswinst op. Tegelijkertijd zijn ook de kosten van de nieuwe Gerrit Krolbrug gestegen. De brug is inmiddels ongeveer twintig miljoen euro duurder geworden door marktontwikkelingen en aanpassingen in het ontwerp.

“De financiële situatie van het Mobiliteitsfonds staat onder druk en IenW heeft te maken met veel tegenvallers op de projecten, waaronder de GKB”, schrijft Tieman aan de Tweede Kamer. “Om die reden wordt er bij elk project gekeken naar versoberingen. In overleg met de gemeente is afgesproken om geen versoberingen in het ontwerp door te voeren, deze zouden ook leiden tot vertraging. Met alle begrip en waardering voor de inzet van de raad en de ingebrachte petitie door de inwoners, heb ik besloten om geen tijdelijke voorziening aan te leggen bij de Busbaanbrug. Ik zie geen mogelijkheden om binnen het Mobiliteitsfonds tien miljoen extra beschikbaar te stellen voor de tijdelijke verbinding en vind een tijdelijke verbinding van € 10 miljoen, gegeven de relatief beperkte reistijdwinst, niet proportioneel.”

Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente aan alternatieve fietsroutes, onder meer via de Noordzeebrug en de Oostersluis. Deze aanpassingen moeten in 2026 klaar zijn. Voor voetgangers en minder mobiele gebruikers worden ‘maatwerkoplossingen’ onderzocht: taxivervoer, een aangepaste locatie voor de voedselbank en mogelijk extra openbaar vervoer. Daarnaast komt er, ergens dit jaar, een informatieloket in de voormalige brugwachterswoning bij de Gerrit Krolbrug. Zorgen over sociale veiligheid op omleidingsroutes worden volgens Tieman serieus genomen: “Deze zorgen zijn bij ons en gemeente Groningen bekend en worden met zorg opgepakt.”

Platform Gerrit Krolbrug legt zich er niet bij neer

De nieuwbouw van de Gerrit Krolbrug moet in 2029 klaar zijn. Het Platform Gerrit Krolbrug liet eerder deze maand al weten zich niet bij het besluit van het Rijk neer te leggen. Na vrijdag gaat het platfom vaker ‘zichtbaar’ actie voeren in de stad om de druk op de politiek in Den Haag verder op te voeren.