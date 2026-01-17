Minder treinen tussen Europapark en Zuidhorn door wisselstoring

Foto: Rick van der Velde

Treinreizigers in en rond Groningen moeten zaterdagavond rekening houden met vertraging. Door een wisselstoring op het traject tussen Groningen Europapark en Zuidhorn rijden er minder treinen.

De problemen begonnen rond 21.00 uur. Volgens spoorbeheerder ProRail zorgt een defecte wissel ervoor dat het treinverkeer tussen Groningen Europapark, het Hoofdstation en Zuidhorn is verstoord. Reizigers op dit traject moeten rekening houden met een extra reistijd van zeker dertig minuten.

Spoorbeheerder ProRail werkt aan het herstel van de wissel. De verwachting is dat de vertragingen en de uitval van treinen tot het einde van de avond zullen aanhouden. Reizigers wordt geadviseerd de actuele reisinformatie in de apps van NS of Arriva te raadplegen voor vertrek.