Problemen met gestrande trein richting Leeuwarden opgelost

Foto Andor Heij. Station Buitenpost 2023

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden hebben zondagavond te maken gehad met vertraging. Door een gestrande trein konden er een tijdlang minder treinen rijden.

De problemen begonnen rond 17.55 uur. Ter hoogte van de Spoarbuorren Noard bij het dorp Kollumersweach kreeg een trein van vervoersbedrijf Arriva te maken met een storing. Door het defect moesten treinreizigers tussen Buitenpost en Leeuwarden rekening houden met een extra reistijd van ongeveer een half uur. Verschillende treinen werden opgeheven.

Rond 19.00 uur waren de problemen voorbij. Inmiddels rijden de treinen weer volgens de dienstregeling. Ook zaterdag waren er problemen met een defecte trein. Toen viel er een trein stil bij Grijpskerk, wat vervolgens tot vertraging leidde.