Minder herrie in sportzalen gemeente: feestje in Hoogkerk

Vijf sporthallen, zestien gymzalen en een sportzaal in de gemeente Groningen hebben de afgelopen twee jaar een beter akoestiek gekregen.

De laatste zaal die aangepakt werd is de sporthal in Hoogkerk en dat was vrijdag reden tot een klein feestje.

Door speciale doeken tegen de wanden aan te brengen wordt veel geluid gedempt. Het geluidsniveau mag wettelijk gezien niet boven de 80 decibel komen.

Een sportlerares vertelde dat zij voorheen na een dag werken in een lawaaierige zaal vaak met hoofdpijn thuis kwam. Dat is nu een stuk minder. Een ander voordeel is dat de leerlingen de instructies beter kunnen horen. Ook kunnen de leerlingen bij spelletjes, zoals tikkertje, lekker tegen de muur knallen, omdat de nieuwe wanden dik zijn.