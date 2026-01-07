Milieudienst rijdt deze woensdag niet uit

In verband met het winterweer rijdt de Milieudienst deze woensdag geen routes. Dat betekent dat kerstbomen en oud papier niet worden opgehaald.

Ook de grijze en groene afvalbakken en ondergrondse containers worden niet geleegd. De gemeente vindt het niet verantwoord om uit te rijden met haar grote vuilniswagens.

De gemeente vraagt haar inwoners om hun eigen stoep en eventueel die van de buren sneeuwvrij te maken en schoon te houden. Zij kunnen gratis strooizout ophalen bij de afvalbrengstations en wijkposten.