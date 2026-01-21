Michiel Hoving brengt Varkentje Rund tot leven op doek

De galerie van Peter ter Braak aan de Noorderhaven staat tot en met komende zondag volledig in het teken van Varkentje Rund. Het tekenfilmfiguurtje werd 21 jaar geleden bedacht door Stadjer Michiel Hoving en is regelmatig te zien in het kinderprogramma Het Klokhuis op NPO 3.

Het bijzondere universum dat Hoving met zijn tekenfilm heeft gecreëerd, is nu ook tot leven gekomen op doek. De maker schilderde dertig werken met Varkentje Rund in de hoofdrol. “Ik heb nachten moeten doorwerken om dit af te krijgen”, aldus Hoving.

De expositie Varkentje Rund is tot en met zondag 25 januari te bezichtigen bij Kunsthandel Peter ter Braak aan de Noorderhaven.