Memorial concert David Bowie in EM2 gaat vanavond door: “We willen dit op zijn sterfdag doorlaten gaan”

Foto: Roger Woolman - Imported from 500px (archived version) by the Archive Team. (detail page), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74048708

Een memorial concert ter ere van David Bowie in EM2 op het voormalige Suikerunieterrein gaat zaterdagavond gewoon door. Een van de redenen om het concert door te laten gaan, is dat het zaterdag precies tien jaar geleden is dat de Britse zanger overleed.

“De telefoon staat de hele dag al roodgloeiend”, vertelt Chris Garrit van EM2. “Veel concerten en evenementen zijn vanwege de slechte weersomstandigheden afgelast, dus mensen vragen zich af of dit concert wel doorgaat. We hebben er goed over nagedacht en contact gehad met de band. Zij zagen het zitten. Daarnaast verbetert de situatie op de weg en is code oranje ingetrokken. Omdat het vandaag precies tien jaar geleden is dat Bowie overleed, vonden we het extra bijzonder om het door te laten gaan.”

Space Oddity en Heroes

De zaal gaat zaterdagavond open om 21.00 uur; om 21.30 uur start het voorprogramma. “De band Nieuwstad met zanger Saro Paradiso warmt de zaal op, waarna de Groningse band Starmen het podium betreedt. Roel Schiethart en zijn band zetten een indrukwekkende David Bowie-tribute neer waarbij ze een groot aantal van zijn hits vertolken. Van Space Oddity tot Heroes en van Ziggy Stardust tot Let’s Dance.” Garrit noemt het een speciaal moment: “Bowie heeft ongelofelijk veel betekend voor de muziek. Ik weet nog goed waar ik tien jaar geleden was toen het nieuws van zijn overlijden binnenkwam. Op dat moment liep er net een expositie over hem in het Groninger Museum. Dat het al weer tien jaar geleden is, hè?”

EM2 houdt ook rekening met mensen die de weg nog niet op durven: “De weersomstandigheden zijn uitzonderlijk en daar willen we niet aan voorbijgaan. Mensen die al een kaartje hebben maar het niet aandurven: geen probleem. Op 31 januari doen we het concert nog eens dunnetjes over. Het ticket voor vanavond is dan ook geldig. En wie vanavond wél komt, mag op 31 januari op vertoon van hetzelfde kaartje nog een keer komen.”

Voor meer informatie over het concert kun je terecht op de website van EM2. Garrit: “Het is nagenoeg uitverkocht, maar er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.”