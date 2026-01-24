Meerdere auto’s vernield op Siersteenlaan; politie zoekt getuigen

Foto: politie Groningen-Zuid

Op de Siersteenlaan in de wijk Vinkhuizen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere geparkeerde personenauto’s vernield. Dat meldt de politie op sociale media.

De voertuigen stonden geparkeerd nabij de rotonde met de Diamantlaan. Volgens de politie zijn van meerdere auto’s de ruiten ingeslagen. Of er ook spullen uit de voertuigen zijn gestolen, wordt nog onderzocht.

Getuigen gezocht

De politie neemt de zaak hoog op en is een buurtonderzoek gestart. “We zijn op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord”, schrijft de politie op sociale media. Er wordt specifiek gevraagd aan omwonenden om deurbelcamera’s, bewakingsbeelden of dashcams te controleren op verdachte situaties tussen vrijdagavond en zaterdagochtend. Informatie kan worden gedeeld via 0900-8844.

Afgelopen week werd bekend dat het aantal auto-inbraken in de provincie Groningen in 2025 met ruim dertig procent is gedaald naar ongeveer vijfhonderd incidenten. Toch komen vernielingen en inbraken in auto’s in de gemeente met enige regelmaat voor; onlangs was het bijvoorbeeld raak op het P+R-terrein bij Meerstad.