Medewerkers ziekenhuizen blijven slapen in ziekenhuis vanwege winterweer

Foto: Martini Ziekenhuis

Vanwege het verwachte winterweer aankomende nacht, hebben medewerkers van het UMCG en het Martini Ziekenhuis besloten om hun nacht door te brengen in het ziekenhuis. Zo weten zij zeker dat zij morgen op tijd aan hun dienst kunnen beginnen.

De medewerkers die overnachten zijn van verschillende afdelingen. Het gaat onder andere om verpleegkundigen, artsen en collega’s in ondersteunende taken. Sommige medewerkers blijven in het ziekenhuis na hun dienst van vandaag. Anderen zijn alvast naar het ziekenhuis gegaan om problemen door de verwachte sneeuw te voorkomen.

“Onze collega’s zetten alles op alles om de zorg draaiende te houden”, zegt het Martini Ziekenhuis. Poliklinische afspraken vinden vrijdag, waar mogelijk, telefonisch plaats. Geplande operaties gaan door.

Dit geldt ook voor het UMCG. “Onze poliklinieken blijven open en waar mogelijk proberen we afspraken telefonisch of digitaal te doen. Als het weeralarm code rood wordt, zullen we ons beleid aanpassen. Houd onze website en socials in de gaten voor updates.”