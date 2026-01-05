Martiniplaza host dit jaar de grootste kunstbeurs van Noord-Nederland

Foto's ter illustratie (foto via Arriva)

Op 6 en 7 juni 2026 wordt in Martiniplaza voor de eerste keer ArtOranje georganiseerd: een kunstbeurs met duizenden meters aan expositieruimte. Het moet de grootste kunstbeurs van Noord-Nederland worden.

De beurs heeft drie verschillende pleinen. Het KunstPlein heeft galeries, kunstverenigingen en kunstenaars die in hun eentje exposeren; het PerspectiefPlein is voor studenten en alumni van kunstacademies en de KinderKunstParade is voor kinderen.

De organisatie wil op de beurs niet alleen plek bieden aan al bestaande en bekende kunstenaars, maar ook aan nieuwelingen. Geïnteresseerde kunstenaars, instellingen en initiatieven kunnen zich tot en met 30 maart op deze website inschrijven. De organisatie vraagt van exposerende kunstenaars wel een eigen bijdrage.