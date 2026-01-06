Martini Ziekenhuis neemt schoonmakers zelf in dienst: ‘Goed werkgeverschap serieus nemen’

Foto via Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis zet bijna tweehonderd schoonmaakmedewerkers op de eigen loonlijst. De schoonmakers waren tot nu toe in dienst van een apart bedrijf (joint venture) van het ziekenhuis en een schoonmaakbedrijf. Het ziekenhuis neemt de schoonmakers nu zelf in dienst, naar eigen zeggen als ‘blijk van goed werkgeverschap’.

Deze medewerkers werkten al in het ziekenhuis. Volgens de facilitaire dienst was de schoonmaakkwaliteit al goed. Het in dienst nemen van de werknemers is volgens Martini daarom slechts bedoeld om ‘kwaliteit te behouden én verder te versterken.

“Met deze stap bouwen we niet alleen aan continuïteit en kwaliteit, maar ook aan een organisatie die klaar is voor de uitdagingen en kansen van morgen. We zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers ons grootste goed zijn, en daarom past deze organisatorische wijziging goed bij onze strategische missie.” aldus Jos Nijhof, Directeur Facilitair Bedrijf in het Martini Ziekenhuis.

Volgens Berta Frankot, assistent-teamleider schoonmaak in Martini Ziekenhuis, zijn ook de werknemers blij met de overstap: “Al 25 jaar werk ik in het Martini Ziekenhuis en elke dag ga ik met veel plezier naar mijn werk. Dat voelt nu extra bijzonder. We hoorden er altijd al bij, en aan dat gevoel verandert niets. Maar dit laatste stukje maakt ons nu écht Martini.”