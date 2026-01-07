Martini Ziekenhuis en mbo-scholen gaan hechter samenwerken bij opleidingen in en rond de zorg

De hoofdingang van het Martini Ziekenhuis - Foto: Kees Stuip voor Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis gaat intensiever samenwerken met mbo-scholen DCTerra, Noorderpoort en het Alfa-college. De samenwerking, getiteld ‘DNA Next’, is bedoeld om genoeg medewerkers in de zorg en ondersteunende afdelingen op te leiden en daar te houden.

Via het nieuwe programma worden niet alleen verzorgenden opgeleid, maar worden ook opleidingen binnen de techniek, ICT, facilitair dienstverlening, horeca en administratie aan de zorg gekoppeld.

Mensen die al werken in de zorg, kunnen via DNA Next ook extra opleidingen en trainingen volgen om nieuwe vaardigheden te oefenen. Daarnaast gaan de scholen trainingen verzorgen, die medewerkers gezond houden en minder gestrest laten werken.