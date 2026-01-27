Man uit Groningen aangehouden na schietincident in Friesland

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 38-jarige man uit de gemeente Groningen is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij nabij het Friese dorp Garyp.

Naast de man uit Groningen werd ook een 33-jarige man uit Leeuwarden in de boeien geslagen. Het incident vond maandagavond rond 23.00 uur plaats aan It Spoekepaad, in de buurt van Garyp. Twee personen die daar liepen, werden plotseling onder vuur genomen vanuit een voertuig. Niemand raakte gewond. De daders gingen er direct na de beschieting vandoor.

Vuurwapen aangetroffen

De politie startte direct een zoektocht in de omgeving. Rond 00.30 uur, anderhalf uur na het incident, kregen agenten in Burgum een auto in het vizier die voldeed aan het signalement van de vluchtauto. Bij de controle van het voertuig troffen agenten de twee verdachten aan. Tijdens een daaropvolgende doorzoeking van de auto werd een vuurwapen gevonden.

De twee mannen zijn direct overgebracht naar het bureau voor verhoor. De politie heeft het wapen in beslag genomen en doet verder onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en de relatie tussen de betrokkenen.