Man (25) krijgt twee jaar cel voor gewapende beroving en bedreigingen in Stad

Een 25-jarige man is vrijdag veroordeeld tot twee jaar celstraf voor een reeks berovingen en bedreigingen die hij halverwege mei vorig jaar pleegde op verschillende plekken in Stad.

De man gebruikte op 15, 16 en 17 mei een vuurwapen om berovingen en beddreigingen te plegen.Met het doorgeladen pistool bedreigde hij onder meer aanwezigen in twee woningen, door het wapen te tonen en op hen te richten. Tijdens een van deze bezoeken nam hij kleding, een horloge en een koptelefoon mee.

Op 16 mei 2025 kwam de man ook in conflict met twee personen bij een nachtwinkel. Hij richtte daarna een vuurwapen op beide mannen, naar verluidt omdat de veroordeelde nog tweehonderd euro van één van hen tegoed had. Eén slachtoffer kreeg een klap in het gezicht en had een bloedneus.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van 42 maanden tegen de man. De advocaat van de man pleitte voor een lichtere straf, omdat de diefstallen niet te bewijzen zouden zijn. Ook trok de advocaat de verklaringen van slachtoffers in twijfel. De raadsman wilde dat zijn cliënt kort achter de tralies zou verdwijnen, zodat hij snel behandeld zou kunnen worden voor onder meer drugsproblematiek.

De rechtbank ging hier niet in mee en nam het de verdachte zwaar kwalijk dat hij meerdere keren een doorgeladen pistool gebruikte en dat hij ook naderhand weinig verantwoordelijkheid nam voor zijn gedrag. Daarom verdwijnt de Stadjer twee jaar achter de tralies en moet hij één slachtoffer duizend euro betalen voor psychische schade door de bedreigingen. Ook krijgt hij, na zijn celstraf, enige tijd een drugs- en alcoholverbod.