Maandagochtend geen tentamens bij Hanze en RUG; WIJ Groningen later open door ijzel

Foto: Ger Boesjes

De locaties van WIJ Groningen zijn maandagochtend tot 13.00 uur gesloten vanwege de code oranje die door het KNMI is afgegeven. Op de Hanze vervallen de lessen en tentamens tot 10.30 uur en ook bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat een deel van de tentamens niet door.

Het KNMI verwacht maandag op uitgebreide schaal gladheid door ijzel. WIJ Groningen kiest er daarom voor om alle locaties tot 13.00 uur gesloten te houden. “De veiligheid van inwoners en medewerkers staat voorop”, laat bestuurder Mirjam Kuin weten. “Door ’s middags open te gaan, bieden wij inwoners de mogelijkheid om alsnog met hun ondersteuningsvragen langs te komen.” WIJ biedt in de gemeente laagdrempelige hulp op het gebied van onder meer geldzaken, werk, gezin en gezondheid.

Hanze: geen activiteiten tot 10.30 uur

Op de Hanze komen alle fysieke activiteiten in het begin van de ochtend te vervallen. “Veiligheid en bereikbaarheid staan voorop”, laat een woordvoerder weten. “We hebben besloten dat er op maandag 12 januari tot 10.30 uur geen tentamens, lessen en werkzaamheden op locatie plaatsvinden. We realiseren ons dat dit, zeker met een tentamenweek voor de deur, ongemak veroorzaakt, maar we vinden het niet verantwoord om toetsing op locatie door te laten gaan.” Tot 10.30 uur geldt er een thuiswerkadvies; daarna wordt de planning hervat.

RUG: tentamens ochtend en middag geschrapt

Bij de Rijksuniversiteit Groningen komen de tentamenblokken van 08.30 tot 10.30 uur én van 11.45 tot 13.45 uur te vervallen. “Deze tentamens worden opnieuw ingepland in de tweede tentamenweek”, zegt de universiteit. “Maandag in de loop van de dag komt het nieuwe rooster beschikbaar. Tentamens die na 14.00 uur gepland staan, gaan wel door.” De gebouwen van de RUG blijven wel open, al geldt ook hier het advies om in de ochtend thuis te werken. “Het reguliere onderwijs gaat in principe door, maar de aanwezigheid is niet verplicht; docenten bepalen zelf of zij online of op locatie lesgeven.”