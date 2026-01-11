“Maandag op uitgebreide schaal ijzel, in de middag oplopende temperaturen”

Foto: Rieks Oijnhausen

Er is maandag in de ochtend op uitgebreide schaal gladheid door ijzel. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis verbeteren de omstandigheden in de middag door een langzaam oplopende temperatuur.

“In de ochtend hebben we te maken met naar het oosten wegtrekkende regen en daarbij de kans op ijzel”, vertelt Kamphuis. “De temperatuur schommelt in de ochtend rond of iets boven het vriespunt. In de middag loopt de temperatuur langzaam op naar 2 of 3 graden waarmee de gladheid geleidelijk gaat verdwijnen. In de middag blijft het droog, maar het is wel bewolkt. In de avond volgt lichte regen. De zuidenwind is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar dinsdag dalen de temperaturen naar zo’n 2 of 3 graden. Daarbij is er kans op nevel en motregen.”

“Dinsdagochtend is het droog, maar in de middag gaat het licht regenen. Het wordt 6 of 7 graden. Komt de winter daarna terug of staat ons een langere relatief zachte periode te wachten? Lees het op de weerpagina of luister naar het weerpraatje dat om 08.50 uur te horen is tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”