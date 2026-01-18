“Maandag na nevel zonnige perioden, later in de week kouder”

Foto: Joris van Tweel

Na een nevelig begin van de maandag zijn er in de middag zonnige perioden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het later in de week kouder.

“In de ochtend is er eerst lokale gladheid door aanvriezende mist”, waarschuwt Kamphuis. “De kans op nevel en mistbanken blijft in de ochtend ook aanwezig. In de middag gaat op meer plaatsen de zon schijnen. Het blijft droog en het wordt 3 graden bij een zwakke oostenwind, windkracht 2. In de nacht naar dinsdag zijn er opklaringen, is er kans op nevel en lichte vorst, met -1 tot -3 graden.”

“Dinsdag is het droog en vrij zonnig. Het wordt 5 graden bij een zwakke oostenwind, windkracht 2. In de nacht naar woensdag -2 graden.”

“Woensdag zijn er flinke perioden met zon, maar is het een stuk kouder. De temperatuur schommelt de hele dag rond het vriespunt. In de nacht naar donderdag wordt het -4 graden. Ook daarna blijft het vriezen dus zijn we van de winter voorlopig niet af. Meer over de nieuwe naderende winterse periode is te lezen op de weerpagina en te beluisteren om 08.50 uur tijdens het weerpraatje in de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”