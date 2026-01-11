“Maandag langdurige gladheid: sneeuw en lichte regen vallen op bevroren ondergrond”

Foto: Johan Kamphuis

Op maandag krijgen we te maken met langdurige gladheid. Dat zegt OOG-weerman Johan Kamphuis in een extra weerbericht. Vanwege de situatie heeft het KNMI voor de provincie code oranje afgegeven.

Johan, eerst nog even terug naar afgelopen nacht: we hebben de strenge vorst gehaald…

“De waarden voor strenge vorst werden wat later bereikt dan gedacht, maar in de vroege ochtend dook de temperatuur voor een aantal uren onder de -10 graden. Ook hadden we te maken met mist die aanvroor. Ondertussen zie ik foto’s binnenkomen van mensen die schaatsen op natuurijs. Het moet me van het hart dat ik dit erg riskant vind. Het heeft relatief kort streng gevroren; nu schaatsen op een meer is niet verantwoord. Wil je schaatsen, doe dit dan op een ijsbaan in de buurt waar sprake is van een gecontroleerde omgeving. Doe voorzichtig.”

Dan vooruitkijkend naar het komende etmaal. Wat kunnen we verwachten?

“Ik kan me volledig vinden in de waarschuwing die het KNMI heeft afgegeven. Na middernacht, tussen 01.00 en 03.00 uur, bereikt een dooifront ons gebied. In eerste instantie gaat het sneeuwen, maar gaandeweg gaat dit over in regen. Omdat de temperatuur aan de grond rond het vriespunt ligt en de kou diep in de bodem is getrokken, gaat deze neerslag bevriezen. Er is daarom een gerede kans op ijzel. Het is te hopen dat het hard genoeg gaat regenen, maar de voorspellingen duiden op lichte regen. Dat zorgt juist voor gevaarlijke omstandigheden.”

Waar wordt deze situatie door veroorzaakt?

“Het is een gevecht dat zich al een tijdje boven ons hoofd afspeelt, waarbij warme lucht een aanval doet op de koude lucht. Afgelopen week leverde dit sneeuw op, maar het verschil is dat de warme lucht dit keer gaat winnen. Bij Ierland ligt een lagedrukgebied dat via de Britse Eilanden naar de Noorse Zee trekt. Dat systeem voert zachte lucht aan die ons land gaat bereiken, waardoor de koude lucht wordt teruggedrongen.”

Hoe lang houden we maandag te maken met de gladheid?

“Mijn verwachting is dat het neerslaggebied in de vroege ochtend wegtrekt, waarna het snel droog wordt. De temperatuur zal rond het middaguur rond de 1 graad boven nul liggen. Dat is een verraderlijke temperatuur, omdat het aan de grond dan nog kouder kan zijn. Pas in de loop van de middag loopt het kwik langzaam verder op. Ten noordoosten van de stad zal het waarschijnlijk nog langer koud blijven; het zou mij niets verbazen als de gladheid daar de hele dag aanhoudt.”

Het is dus een aanval van de zachte lucht die gaat lukken?

“Klopt. Koning Winter wordt voorlopig verdreven. In de avonduren loopt de temperatuur verder op en op dinsdag kan het al 6 graden worden. Dan is het echt ‘boeken toe’ voor de winter. Dus iedereen die van de winter houdt: geniet er vandaag nog even van met een wandeling of op de schaats bij een ijsvereniging. De komende week zitten we in zachte lucht, wat als voordeel heeft dat het winterse ongemak voorlopig voorbij is.”