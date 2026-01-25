“Maandag kans op lichte sneeuw, ook op dinsdag en woensdag mogelijk sneeuwval”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen blijft het winters. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er tijdens de eerste dagen van de nieuwe week elke dag kans op sneeuw.

“Maandag is het bewolkt en kan er vanuit het oosten af en toe lichte sneeuw vallen”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 0 of 1 graad bij een zwakke tot matige noordelijke wind, windkracht 2 tot 3. In de avond en in de nacht naar dinsdag is het droog en schommelt de temperatuur bij veel bewolking rond het vriespunt.”

“Dinsdag is het bewolkt en waait er een koude wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 3 tot 4. In de avond gaat het sneeuwen. De temperatuur schommelt de hele dag en in de nacht naar woensdag rond het vriespunt.”

“Woensdag is het rustig en bewolkt bij 0 of 1 graad boven nul. Af en toe kan er wat lichte sneeuw vallen. In de nacht naar donderdag een graad vorst én kans op een sneeuwbui. De oostenwind is matig, windkracht 3 tot 4.”

"Donderdag blijven we in de koude lucht en schommelt de temperatuur nog altijd rond het vriespunt en ook vrijdag lijkt oprukkende zachte lucht ons nog altijd niet te kunnen bereiken. Beide dagen blijft het overwegend bewolkt en droog. Ook tijdens het komende weekend toont koude lucht zich hardnekkig en is het 'Groningenwintertje' niet van plan zich makkelijk te laten verdrijven.