Lycurgus wint in vier sets van hekkensluiter ZVH

Lycurgus heeft zaterdagavond in het Zuid-Hollandse Zevenhuizen gewonnen van hekkensluiter Scherp in Packaging ZVH. De Groninger volleyballers hadden daar vier sets voor nodig: 1-3.

De eerste set ging eenvoudig naar Lycurgus met 18-25, maar de tweede set werd een prooi voor de thuisploeg, die deze set met 26-24 won. De overige sets werden weer gewonnen door Lycurgus: 18-25 en 20-25.

Lycurgus blijft op de tweede plaats staan in de eredivisie en heeft 26 punten uit 10 wedstrijden. Koploper blijft Orion Stars uit Doetinchem.

Komende woensdagavond speelt de ploeg van coach Sam Gortzak in de topsporthal van het Alfa-college tegen Draisma Dynamo uit Apeldoorn, dat op de derde plaats staat.