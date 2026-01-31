Lycurgus verliest uitwedstrijd tegen Sliedrecht Sport

Lycurgus heeft zaterdagavond in Sliedrecht verloren van de nummer 4 van de eredivisie, Sliedrecht Sport. Het werd 3-2.

De Groninger volleyballers begonnen nog goed en wonnen de eerste twee sets met 19-25 en 24-26. Daarna won de thuisploeg de derde en vierde set met 25-20 en 25-18. De beslissende vijfde set was zeer spannend en eindigde in 15-13.

Lycurgus blijft op de tweede plaats staan en heeft 31 punten uit 13 wedstrijden.

Lycurgus speelt de komende tijd drie keer achter elkaar tegen Orion Stars. Komende donderdag zijn de Doetinchemmers te gast in de topsporthal van het Alfa-college in de halve finale van de bekercompetitie. De zondag erna is de laatste wedstrijd in het eerste deel van competitie, waarbij Lycurgus opnieuw in eigen huis aantreedt tegen Orion Stars. En op 15 februari is de returnwedstrijd van de bekercompetitie, in Doetinchem.