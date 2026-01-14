Lycurgus verliest duel tegen directe concurrent Draisma Dynamo

Rodrigue Manuohalalo serveert voor Lycurgus. Foto: Wouter van der Maden

De volleyballers van Lycurgus hebben woensdagavond thuis met 3-2 verloren van Draisma Dynamo. Ondanks de nederlaag behoudt Lycurgus de tweede plaats in de Eredivisie.

Lycurgus moest het opnemen tegen Draisma Dynamo, dat derde staat in de Eredivisie. Door het verlies is het verschil tussen beide ploegen nu nog negen punten. De setstanden waren 25-16, 21-25, 20-25, 25-19 en 12-15.

De afstand tussen Lycurgus en koploper Orion Stars bedraagt nu zes punten. Zondag speelt Lycurgus opnieuw in de Eredivisie. Dan ontvangt het thuis de nummer vijf, Numidia VC Limax, om 15:00 uur in het Alfa College Sportcentrum.