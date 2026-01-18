Lycurgus pakt volle 3 punten tegen Limax

Lycurgus heeft zondagmiddag in eigen huis vrij eenvoudig gewonnen van Numidia VC Limax uit Linne. Het werd tegen de Limburgse volleyballers 3-1.

Limax verloor eerder dit seizoen al de thuiswedstrijd met 0-3, maar nu wist de ploeg, die op de vijfde plaats staat in de eredivisie, een set te pakken. De setstanden waren 25-19, 25-17, 24-26 en 25-19.

Lycurgus blijft op de tweede plaats staan en heeft 30 punten uit 12 wedstrijden. De ploeg van coach Sam Gortzak speelt nog 2 reguliere competitiewedstrijden, maar eerst speelt Lycurgus nog een wedstrijd in de kwartfinale van de beker. Die wedstrijd is komende zondag en de tegenstander is wederom Limax.