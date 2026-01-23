Luciano Valente verlengt contract bij Feyenoord: ‘Met elkaar doorgroeien naar een nog hoger niveau’

Foto via Feyenoord

Stadjer Luciano Valente heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot de zomer van 2030. Dat is een jaar langer dan het contract wat de 22-jarige middenvelder afgelopen zomer tekende, bij zijn transfer van FC Groningen naar de Rotterdamse club.

“Ik ben er trots op dat Feyenoord met deze overeenkomst zo snel alweer extra waardering naar me uitspreekt”, zegt Valente. “Het zegt daarnaast natuurlijk ook veel over hoezeer ik het naar m’n zin heb bij de club en ik denk me hier nog veel verder te kunnen ontwikkelen. Mezelf langer aan deze schitterende club verbinden, dat doe ik met alle liefde en plezier. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken.”

Valente kwam afgelopen zomer van FC Groningen en international van Jong Oranje naar Feyenoord. Hij groeide meteen uit tot basisspeler en maakte in oktober tegen PSV zijn eerste officiële goal in De Kuip. Valente speelde dit seizoen tot dusver 28 duels voor Feyenoord, waarin hij 2 goals maakte en 7 assists gaf. Op 17 november vorig jaar maakte hij in het thuisduel met Litouwen zijn debuut in Oranje, toen hij in de 78e minuut van het WK-kwalificatieduel mocht invallen.