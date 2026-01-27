Luchtvaartopleiding Noorderpoort nu volledig verhuisd naar Groningen Airport Eelde

Foto via Noorderpoort

Alle studenten van de mbo-opleiding Luchtvaartdienstverlening van Noorderpoort volgen vanaf deze dinsdag officieel hun lessen op Groningen Airport Eelde. Alle ruim 160 studenten van de opleiding krijgen nu onderwijs op de luchthaven.

Noorderpoort nam vorig jaar al met een eerste groep studenten intrek in het voormalige gebouw van de Rijksluchtvaartschool op de luchthaven. De verhuizing naar de luchthaven is deze week officieel afgerond en werd dinsdag gemarkeerd met een bijeenkomst. De studenten leren en werken op en rond de luchthaven. Ze zijn onder meer actief in de vertrekhal, bij de incheckbalies en na de veiligheidscontrole. Dit gebeurt onder begeleiding van docenten en ervaren medewerkers van de luchthaven.

Volgens Noorderpoort biedt lesgeven op de luchthaven meer mogelijkheden om praktijkervaring op te doen. Studenten komen dagelijks in contact met passagiers en met werkzaamheden die horen bij het beroep. Groningen Airport Eelde ziet de komst van de opleiding als onderdeel van een bredere ontwikkeling. Dagelijks zijn er inmiddels bijna 300 studenten van verschillende onderwijsinstellingen op de luchthaven aanwezig. De luchthaven verwacht dat dit aantal verder zal groeien.