Lokale partijen in Groningse gemeenteraad bundelen de krachten: “Fusie voorlopig niet aan de orde”

Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden spreekt de aanwezigen toe. Foto: Erick Bakker

Het had er vrijdagmiddag alle schijn van dat de lokale partijen in de Groningse gemeenteraad aan de vooravond staan van een fusie. Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden en Groep Staijen hielden een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie in DOT. Maar volgens de fractievoorzitters is dat voorlopig niet aan de orde, hoewel ze wel zeggen dat het belangrijk is om gezamenlijk een vuist te maken.

Fractievoorzitter Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen: “Er is geen sprake van een fusie, maar wel een hele nauwe samenwerking. Wij gaan elkaar niet bevechten, we gaan de krachten bundelen want we moeten één lokaal politiek geluid laten horen en laten zien.”

Leendert van de Laan, fractievoorzitter van Partij voor het Noorden vult aan: “De rode draad tussen onze partijen is dat de betrokkenheid groot is. En ook dat het huidige en eerdere colleges onvoldoende luisteren naar inwoners. De mensen worden telkens teleurgesteld in de gemeente Groningen terwijl ze het beste voorhebben met onze wijken en dorpen.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Erick Bakker Foto: Erick Bakker

René Staijen stopt na twintig jaar

Tijdens de bijeenkomst, die vanwege het winterse weer een week was uitgesteld, zorgde René Staijen voor een politieke verrassing door zijn vertrek aan te kondigen. “Nog twee tot drie maanden en dan stop ik ermee”, aldus de voorman van Groep Staijen. “Na twintig jaar gemeenteraadspolitiek vind ik het wel genoeg.”

DOT

De keuze voor DOT als locatie was niet toevallig. De toekomst van het iconische gebouw is hoogst onzeker vanwege de ontwikkeling van de Healthy Ageing Campus, waarbij DOT volgens de huidige plannen moet wijken. De drie lokale partijen strijden al geruime tijd zij aan zij voor het behoud van het pand. Door juist hier de krachten te bundelen, onderstreepten de partijen hun gezamenlijke missie om lokale iconen en burgerinitiatieven te beschermen tegen de grootschalige gemeentelijke bouwplannen.

De receptie trok zo’n 75 leden en geïnteresseerden.