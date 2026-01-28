Lof voor vertrekkend wethouder Kirsten de Wrede: “Puur en zuiver idealisme”

Foto: Rieks Oijnhausen

Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) heeft woensdagmiddag officieel afscheid genomen als wethouder van de gemeente Groningen. Vanwege persoonlijke redenen kan zij haar termijn, die begon in juni 2022, niet afmaken. Ze werd bij haar afscheid geprezen om haar authenticiteit en haar pioniersrol in de eiwittransitie. Janette Bosma is direct daarna geïnstalleerd als haar opvolger.

Met een gedicht van Judith Herzberg sloot De Wrede haar periode in het stadhuis af: “Ik geloof niet zo in God, wel / ken ik soms een veel te groot gevoel / naar aanleiding van kleinigheid. / Misschien is dat wat overblijft / (…) van zo’n verstijvend lijfje.”

De Wrede: “Ik had vandaag een doorwrocht verhaal kunnen brengen over alle maatschappelijke problemen die er spelen, maar dat doe ik niet”, sprak ze de raad toe. “Ik stop eerder dan de bedoeling was. Het is niet anders. Ik wil iedereen bedanken die in dit huis de democratie mogelijk maakt. Ik wil nog veel zeggen, maar nu nog even niet. Dat komt later.”

Oosterpoort

De Wrede werd daarvoor toegesproken door nestor Benni Leemhuis (GroenLinks), die met haar terugblikte op een politieke loopbaan die in 2010 begon. Partij voor de Dieren deed in dat jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en de partij behaalde daarbij één zetel. Gerjan Kelder werd raadslid en De Wrede werd fractielid. Feitelijk begon haar politieke carrière echter al twee jaar eerder in het Provinciehuis aan de ‘overkant’. Leemhuis stond uitgebreid stil bij haar dossiers, waaronder de politiek gevoelige discussie over de toekomst van muziekcentrum Oosterpoort. De Wrede nam daarin het besluit om niet voor een peperdure nieuwbouw te gaan, maar voor renovatie in combinatie met een nieuwe popzaal bij het Hoofdstation.

Pionier in de eiwittransitie

Het meest kenmerkende onderdeel van haar wethouderschap was de portefeuille eiwittransitie. De Wrede was een van de eersten in Nederland die dit thema op de kaart zette. Volgens Leemhuis was er aanvankelijk veel onbegrip, maar wist zij door haar vasthoudendheid een systeemverandering in gang te zetten wat leidde tot een routekaart waarbij Groningen in 2050 grotendeels vrij moet zijn van de consumptie van dierlijke eiwitten.

Leemhuis typeerde haar strijd op dit terrein met een bekende quote van Mahatma Gandhi: “Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan vechten ze met je, dan win je.” Hij voegde daaraan toe: “In de gemeente is iedereen er nu van doordrongen dat dit een belangrijk onderwerp is. Als pleitbezorger kreeg jij iedereen aan tafel.”

“Een tikje wereldvreemd in de goede zin”

Leemhuis prees de wethouder om haar oprechtheid. “Jij speelt geen rol. Je bent wie je bent: ongecompliceerd, open en benaderbaar. Je vulde je ambt in op intuïtie en puur idealisme. Soms een tikje wereldvreemd, maar dan in de allerbeste zin van het woord.” Hij wees daarbij op successen zoals het behoud van natuur op het Suikerunieterrein en het Driebondsterrein.

Hoewel vaak wordt gezegd dat zij de allereerste wethouder ‘eiwittransitie’ was, corrigeerde De Wrede dat in haar dankwoord met een knipoog: “In Flevoland was er al eerder een wethouder op dit terrein actief, nota bene van het CDA.”

Janette Bosma nieuwe wethouder

Na het dankwoord van De Wrede volgde de installatie van Janette Bosma, die het stokje van haar partijgenoot overneemt in het college van B&W. Bosma werd aangenomen met 36 stemmen voor en 5 tegen.

Net als De Wrede wordt Bosma, tot de installatie van een nieuw gemeentebestuur na de verkiezingen van maart, verantwoordelijke voor de portefuilles Dieren, Natuur, Cultuur, Landbouw, Circulaire economie, Eiwittransitie. Ook is Bosma vanaf woensdag dorpswethouder voor Haren en omgeving.

“Het is een grote eer benoemd te worden als wethouder in de mooiste gemeente van Nederland”, stelt Bosma bij haar installatie. “Er is komende maanden nog genoeg werk te doen op het gebied van dieren, natuur en cultuur. Ik heb veel energie me daar komende tijd voor in te zetten.’’

Stoelendans

Bart Hekkema neemt tot na de verkiezingen Bosma’s plekje in als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad: ‘’De Partij voor de Dieren kiest consequent voor een leefbare toekomst boven kortetermijnbelangen. Die koers zet ik als fractievoorzitter met overtuiging voort.’’

Omdat Hekkema wat opschuift in de fractie en Bosma een stoel vrij maakt, treedt Sigrid Kroezen onverwacht toe tot de gemeenteraad: “Zo vlak voor de verkiezingen had ik niet verwacht het stokje nog over te nemen. Nadat dit even was bezonken, kan ik nu zeggen dat ik er erg veel zin in heb.”