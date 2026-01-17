Liveblog: Noorderslag begonnen, vanavond uitreiking Popprijs 2025

Foto: Basz

Het festival Noorderslag is op de slotdag van Eurosonic Noorderslag zaterdagmiddag van start gegaan. Via de uitzending op OOG Radio en via deze website word je op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

De ontwikkelingen op Noorderslag worden live uitgezonden op OOG Radio. De uitzending is hier te beluisteren.

20.10 uur:

In de Grote Zaal is om 20.00 uur het optreden van Bente begonnen. Daar is veel belangstelling voor. Eerder op de avond waren er optredens van Noor, Joshua Peter, Micha en GP uit G. Ook Jonna Fraser trad op: “Het is een grote eer om hier te mogen staan”, vertelt Fraser. “Ik heb vanavond hopelijk kunnen laten zien dat we gegroeid zijn. Drie weken geleden stonden we in de Ziggo Dome, en dan is het mooi om hier te laten zien wat we kunnen, wat we bereikt hebben”.

Luister naar Jonna Fraser in gesprek met verslaggever Basz:

Micha treedt op in de Kleine Zaal. Foto: Annemieke Wellin Foto: Annemieke Wellin

19.40 uur:

Verslaggever Merlijn liep Leon en Tim tegen het lijf, die beter bekend staan als ‘generatie k*t’: “Dit is voor ons een jaarlijks uitje. Wij komen uit het Noorden. Normaal moet je naar de Randstad, omdat festivals daar plaatsvinden. Nu kunnen we hier in Groningen terecht:

19.17 uur:

De avond van Noorderslag is begonnen, en dat is te merken. Het is druk bij de garderobe, waar lange rijen staan:

18.37 uur:

Wie wint de Popprijs 2025? Dat is de vraag die veel muziekliefhebbers vanavond bezighoudt. Een naam die veel genoemd wordt is die van Suzan en Freek. Het jaar 2025 was bepaald geen droomjaar voor het duo, toen bleek dat Freek ernstig ziek is. Het nieuws, en het weer optreden na een korte pauze, gaf hun muziek een nieuwe lading. Andere namen die genoemd worden zijn Froukje & S10, Antoon, Bente, Chris Stussy, Sef en de Golden Earring.

Verslaggever Basz sprak met muziekliefhebbers over mogelijke kanshebbers:

18.11 uur:

“Mensen van mijn platenmaatschappij hebben ‘wanted-posters’ opgehangen in de binnenstad”, vertelt de 19-jarige artiest Samuel Welten, die in 2025 een succesvol jaar beleefde. “Ik wist eerst zelf ook niet dat ze dat hadden gedaan. Opeens kreeg ik allemaal berichtjes van mensen die vroegen, ‘ben je kwijt?’

Luister naar Samuel Welten in gesprek met verslaggever Basz:

18.03 uur:

OOG Radio zendt zaterdagavond live uit vanuit de Oosterpoort. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van het festival. De afgelopen jaren werd er uitgezonden vanuit de radiostudio van OOG aan de Kadijk: “We hebben een studio opgebouwd in een ruimte die normaal gesproken gebruikt wordt voor vergaderingen, boven de ingang van de Oosterpoort”, vertelt presentator Rick van der Velde. “Het is een prachtige plek, waarbij we op een hele mooie manier verslag kunnen doen van het festival.”

17.58 uur:

Wat is nu precies het verschil tussen Eurosonic en Noorderslag? Bij Eurosonic, dat van woensdag tot en met vrijdag plaatsvindt, treden er behalve artiesten uit Nederland ook tal van Europese artiesten op. Op Noorderslag treden uitsluitende Nederlandse artiesten en bands op. De eerste editie vond in 1986 plaats, wat betekent dat dit jaar de veertigste editie wordt gehouden.

17.51 uur:

Hoe ziet het programma er vanavond precies uit? Hoogtepunt van de avond is de uitreiking van de Popprijs 2025. Dit gebeurt rond 22.45 uur in de Grote Zaal. Het Noorderslag-programma is echter al van start gegaan om 16.00 uur. In totaal zijn er in De Oosterpoort negen podia. Kruidkoek & Joost Oomen trapten het programma af met een optreden op het Kunstpunt-podium. In de avond staan er optredens geprogrammeerd van De Zweefclub, Jonna Fraser, Sunflower, Bente, Samuel Welten en Antoon. Het volledige programma vind je op deze website.

17.45 uur:

“We zitten op de laatste dag van Eurosonic/Noorderslag”, laat directeur Anna van Nunen weten van het festival. “Rond 15.00 uur vanmiddag zijn we begonnen met een grote ombouw in de Oosterpoort. Eerder vanmiddag vond daar nog het laatste panel plaats van de conferentie. Ik zie allemaal rondrennende technici, artiesten, soundcheckers en ombouwers. Ondertussen kijken we terug op een hele geslaagde vrijdagavond. We hadden een aantal goed bezochte venues, bijvoorbeeld de ‘mixed-venue’ met twee stages. Dat kwam heel mooi tot zijn recht.”