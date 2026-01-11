Lichtshow boven de sneeuw: noorderlicht zichtbaar aan noordelijke hemel

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

Het noorderlicht was in de nacht van zaterdag op zondag in een groot deel van het land te zien. Het poollicht was niet met het blote oog waarneembaar, maar wel vast te leggen met een fotocamera.

“Ik kreeg aan het einde van de avond het bericht dat er noorderlicht te zien was”, vertelt fotograaf Gijs Bouman van Beeman Productions. “Ik twijfelde of ik op pad zou gaan, want de gevoelstemperatuur lag op dat moment rond de -8 graden. Aan de andere kant: foto’s maken van het noorderlicht in een winters landschap, hoe vaak krijg je die kans? Ik ben naar Delfzijl gereden, waar ik vanaf de dijk een prachtig zicht heb op de Eems en weinig last heb van kunstlicht.”

Het vangen van het noorderlicht was nog een hele uitdaging. “Ik heb flink moeten sleutelen aan de instellingen van mijn camera. Ik heb de sluitertijd verlengd, waardoor er meer licht op de sensor valt, en het diafragma zo ver mogelijk opengezet. Toen lukte het om het verschijnsel in beeld te brengen. Of ik trots ben? Absoluut. In combinatie met het winterse landschap is dit een zeer bijzondere foto; ik krijg wellicht niet snel weer de kans om zoiets vast te leggen.”

Op 8 januari vond er op de zon een zonne-uitbarsting plaats. Hierbij komen geladen deeltjes vrij die via de zonnewind de atmosfeer van de aarde binnendringen. Daar botsen ze met zuurstof- en stikstofatomen, wat een spectaculaire lichtshow veroorzaakt. Hoe krachtiger de zonnevlammen, hoe sterker de zonnewind en hoe groter de kans dat het noorderlicht ook in zuidelijkere gebieden te zien is. De zonnevlam van afgelopen donderdag zorgde voor de waardes die nodig waren om het poollicht in onze regio zichtbaar te maken.

Noorderlicht weer mooi te zien in Hardenberg. Te koud om naar buiten te gaan. Dan maar uit het raam thuis. #Noorderlicht middernacht 11.01.2026 pic.twitter.com/37AzPNOq0q — Jan ten Brinke (@theoldskippy) January 10, 2026