Lichtkunst in de Portiersloge: “Een universum dat beweegt, maar toch stilstaat”

De installatie van Femke Schaap. Foto: ingezonden

In de Portiersloge aan de Haddingestraat is sinds deze week een bijzondere installatie van Femke Schaap te bewonderen. Wilma Vissers, die al twee jaar de exposities in de ruimte organiseert, vertelt dat de video-installatie vooral in het donker volledig tot zijn recht komt.

Wilma, de Portiersloge is inmiddels een gewilde plek voor kunstenaars, nietwaar?

“Zeker, we krijgen altijd veel aanmeldingen. De installatie van Femke Schaap is daar een goed voorbeeld van; zij heeft twee jaar moeten wachten op deze plek. Dat komt ook door de timing: deze expositie laat zich het beste aanschouwen bij schemering of in de duisternis. In de zomer, met de lange dagen, heeft zo’n installatie veel minder impact. Vorig jaar stond er al een expositie gepland, dus zij heeft flink geduld moeten hebben.”

Femke Schaap is een internationaal bekende kunstenaar uit Amsterdam. Hoe kwam zij in deze kleine ruimte terecht?

“Dat is een bijzonder verhaal. Samen met Erdem Küçükköroğlu verzorg ik hier de exposities. Ik kende Femke uit de tijd dat we samen in verschillende besturen zaten die gelieerd waren aan de Kunstenbond. Toen ze een keer in Groningen was, liepen we langs de net opgeknapte Portiersloge. Ze was direct onder de indruk van de ruimte en vroeg naar de mogelijkheden. Na twee jaar wachten hebben we haar verzoek eindelijk kunnen honoreren.”

Het werk is visueel heel intrigerend. Wat krijgen de voorbijgangers precies te zien?

“Femke maakt video-installaties die reageren op de ruimte. Ze gebruikt lichte materialen zoals foamboard en gips om volumes te bouwen waarin de bezoeker zich visueel kan verliezen. Er worden beelden uit virtuele werelden en grafische patronen op de contouren van deze schermen geprojecteerd. Zo ontstaat een universum dat tegelijkertijd tastbaar en ongrijpbaar is.”

In dit geval speelt ’tijd’ de hoofdrol?

“Klopt. Je ziet een projectie van draaiende klokken en horloges. Dat is zo geraffineerd gedaan dat het lijkt alsof de fysieke materialen zelf draaien en bewegen, terwijl dat in werkelijkheid puur de suggestie van de projectie is.”

De winterse omstandigheden van deze week zorgden nog voor wat uitdagingen bij de opbouw…

“Je kunt wel zeggen dat het wat voeten in dearde had! Vanwege het winterweer was het voor Femke onmogelijk om vorige week dinsdag al vanuit Amsterdam naar Groningen te reizen. De opbouw is daardoor pas afgelopen dinsdag begonnen en ook de afgelopen dagen werden we weer geplaagd door winterse omstandigheden. Hierdoor loopt de opbouw nog wat uit, maar dat heeft ook een charme: het publiek kan nu live getuige zijn van hoe de installatie tot stand komt. Een zeldzaam kijkje achter de schermen.”

Wat vinden bezoekers van de installatie?

“De reacties zijn nu al ontzettend positief; mensen vinden het een intrigerend beeld in de straat. De installatie is nog te zien tot 6 februari. Mijn advies: kom kijken als het buiten donker is, maar wacht niet te lang.”

Voor meer informatie kun je terecht op deze website.

Bekijk hier een video van de installatie: