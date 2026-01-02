Lichte aardbeving (1.2) bij Zeerijp

Bij Zeerijp vond donderdagmiddag een lichte aardbeving plaats, dit keer met een kracht van 1.2 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats op een diepte van 3.0 kilometer. Volgens het KNMI gaat het, zoals vrijwel altijd het geval is, om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied.

De laatste beving met een magnitude van 1 of hoger vond halverwege vorige maand plaats bij Woudbloem. Zeerijp was in november vorig jaar de plaats van één van de zwaarste aardbevingen (magnitude 3.4) van het afgelopen jaar.