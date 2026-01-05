Lever je zelfgeschreven boek in bij Forum en leen hem vervolgens in Utrecht

Forum Groningen doet een bijzondere oproep. Creatievelingen kunnen vrijdag 9 januari hun onuitgegeven boek, verhaal of manuscript inleveren in de Groningse huiskamer om hem vervolgens terug te vinden in een bibliotheek in de stad Utrecht.

Bibliotheek Utrecht wil haar collectie meer divers maken en opent daarom een bibliotheek van (nog) niet uitgegeven boeken. Er wordt gezocht naar geschriften van verschillende genres: van roman tot kinderboek, van dichtbundel tot kookboek, en in alle talen.

Schrijvers kunnen hun manuscripten inleveren in Utrecht, Amersfoort en Groningen. In Forum kan dit tussen 12.00 en 15.00 uur. Vanaf eind januari is het boek dan te leen in Utrecht.

Kijk voor de spelregels op de website van Forum Groningen.