Lefier evalueert storingsdienst na koude kerst in studentenflat

Foto: Sofie Dallinga

Woningcorporatie Lefier gaat haar storingsdiensten kritisch tegen het licht houden om te voorkomen dat huurders in de toekomst opnieuw dagenlang in de kou en het donker zitten. Dat zegt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) naar aanleiding van kritische vragen van Student & Stad over misstanden in de Van Heemskerckflat.

Tijdens de afgelopen kerstdagen zaten verschillende studenten in het onlangs opgeleverde complex zonder verwarming en elektriciteit. Wat de situatie extra pijnlijk maakte, was dat het noodnummer van Lefier onbereikbaar bleek. “Mijn fractie heeft grote zorgen over studenten die in de kou hebben gezeten terwijl hulp niet of nauwelijks bereikbaar was”, stelt Wieke van Heteren (Student & Stad).

“Super vervelend en frustrerend”

Wethouder Van Niejenhuis deelt de verontwaardiging, maar stelt dat de gemeente formeel weinig kan uitrichten via de Wet goed verhuurderschap, omdat die wet niet specifiek toeziet op technische storingen of onbereikbaarheid. Toch heeft hij de zaak nauwlettend gevolgd. “Het is super vervelend voor de mensen die het betrof. Het lijkt mij persoonlijk zeer frustrerend als je in de kou en het donker zit, het steeds kouder wordt in huis en je niemand kunt bereiken om het op te lossen.”

Volgens de wethouder had Lefier echter geen extra aansporing nodig om actie te ondernemen. De corporatie heeft inmiddels excuses aangeboden en een interne evaluatie aangekondigd. De onbereikbaarheid bleek te liggen bij een externe storingsdienst die de drukte niet aankon. “Er wordt nu gesproken over hoe de capaciteit verhoogd kan worden, zodat dit in de toekomst wordt voorkomen”, aldus Van Niejenhuis.

Problemen met huurtoeslag opgelost

Naast de kou was er onduidelijkheid over de adressering van de woningen, waardoor studenten vreesden hun huurtoeslag mis te lopen. Voor velen een cruciale inkomstenbron om de huur te kunnen betalen. Volgens de wethouder is ook dit dossier inmiddels grotendeels afgewikkeld.

Hoewel de systemen van de Belastingdienst de nieuwe adressen nog niet automatisch herkenden, is er een werkbare oplossing gevonden. “Het blijkt nodig om de toeslag telefonisch aan te vragen. De meeste huurders hebben dit inmiddels gedaan, waarmee de onduidelijkheid uit de weg is geruimd”, besloot de wethouder.