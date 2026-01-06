Laatste treinen rijden woensdagavond niet, geen treinvervangende bussen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden woensdagavond de laatste treinen van Arriva niet. Het vervoersbedrijf laat weten dat er door de winterse omstandigheden geen bussen worden ingezet.

Spoorbeheerder ProRail voert in de nacht van woensdag op donderdag werkzaamheden uit aan het spoor op en rond het Hoofdstation. Deze werkzaamheden beginnen om 00.10 uur, waardoor de laatste ritten van de dag vervallen. Dit geldt onder meer voor de verbinding met Delfzijl, waar zowel de trein van 00.20 uur uit Groningen als de retourrit van 01.01 uur niet rijden. Ook op het traject naar Roodeschool vervallen de laatste ritten: de trein van 00.25 uur vanuit de stad en die van 01.10 uur vanaf Roodeschool. Verder vervalt de trein van 00.20 uur naar Bad Nieuweschans en de tegenrit van 01.05 uur vanaf het grensstation, evenals de ritten naar Veendam (00.50 uur) en terug naar Groningen (01.01 uur). Reizigers vanuit Leeuwarden moeten er rekening mee houden dat de trein van 00.50 uur niet verder rijdt dan Zuidhorn.

Vanwege de sneeuwval en de gladheid zet Arriva geen vervangende bussen in. Reizigers wordt daarom geadviseerd rekening te houden met flinke hinder en vooraf hun reis te controleren via de reisplanner.