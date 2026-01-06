Laatste akoestische wanden tegen nagalm geplaatst in gemeentelijk sporthallen

Foto via Sport050

De gemeente heeft tijdens de kerstvakantie de laatste gemeentelijk sportzalen voorzien van nieuwe akoestische maatregelen. Daarmee is een gemeentelijk project om de sportzalen minder lawaaiig te maken grotendeels afgerond.

In de eerste week van de kerstvakantie zijn de gymzalen aan de Agaatstraat, Semmelweisstraat en Scharlakenhof aangepakt. Inmiddels zijn meer dan dertig sporthallen, sportzalen en gymzalen aangepast. In de zalen zijn onder andere akoestische wanden geplaatst om het geluid te dempen. Volgens Sport050 is het resultaat duidelijk merkbaar en kunnen docenten nu prettiger lesgeven en kunnen sporters nu bewegen in een rustiger omgeving.

De gemeente stelde twee jaar geleden 1,9 miljoen euro beschikbaar om de akoestiek in alle Groninger gymzalen te verbeteren, omdat slechte akoestiek kan leiden tot gehoorproblemen bij gymdocenten. Uit eerdere metingen bleek dat het grootste deel van de gemeentelijke gymzalen niet voldeed aan de normen voor nagalmtijd.