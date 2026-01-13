Kwart meer bezoekers voor Hortus Botanicus: ‘Geeft energie om door te gaan met wat we doen’

Foto via Hortus Botanicus Haren

In 2025 verwelkomde de Hortus Botanicus in totaal 48.000 bezoekers. Dat is volgens de botanische tuin in Haren een stijging van 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Volgens de organisatie zorgden onder meer de feestelijke heropening van de volledig gerenoveerde Chinese Mingtuin in mei, de jaarlijkse Hortus Plantenmarkt in april, de Open Imkerijdagen en de beeldenexpositie Connexio voor flinke bezoekersaantallen.

“We zijn enorm trots op dit resultaat”, vertelt manager Gea Bijkerk. “Het laat zien dat de Hortus Botanicus Haren een plek is waar mensen zich welkom voelen, waar ruimte is voor verwondering en waar je even kunt ontsnappen aan de drukte van alledag. Dat zoveel bezoekers ons weten te vinden, geeft ons energie om door te gaan met wat we doen.”

Opvallend is dat ook het aantal vrijwilligers toeneemt in de Hortus. Volgens Bijkerk worden de tuinen daardoor steeds beter onderhouden en

verder ontwikkeld. Voor 2026 staat onder meer het herstel van de Keltische tuin op de planning, naast nieuwe lezingen, evenementen en activiteiten.